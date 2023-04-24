Врач объяснил, почему беспроводные наушники опаснее проводных

Во время сна не стоит класть телефон рядом с кроватью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наушники стали неотъемлемой частью жизни многих людей. С их помощью можно всегда шагать по жизни, слушая любимую музыку, или же разговаривать с близкими, выполняя при этом другие дела обеими руками. В последнее время особенно прижились беспроводные наушники. Кандидат медицинских наук и семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT рассказал, почему проводные наушники безопаснее беспроводных.

«Все устройства сейчас очень мощные, поскольку настроены на прием и передачу большого объема данных. Электромагнитное поле оказывает влияние на человека: например, от длительного разговора по телефону, больше часа, может разболеться голова», – заявил эксперт.

По словам Чудакова, наушники с проводами могут минимизировать воздействие магнитного поля, потому что по факту являются обычным динамиком. А вот беспроводные наушники напротив – обладают электромагнитным излучением, которое негативно влияет на человека. Среди последствий могут оказаться головная боль, снижение концентрации внимания и работоспособности, а также утомляемость.

«Электромагнитное излучение само по себе не провоцирует развитие серьезных заболеваний. Однако самочувствие человека правда может ухудшаться, поэтому стоит предпринимать ряд мер, которые помогут чувствовать себя лучше», – посоветовал Чудаков.

К примеру, можно отказаться от наушников без проводов, а во время сна не класть телефон рядом с постелью.

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