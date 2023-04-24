Гидравлические испытания систем отопления начинаются в Ижевске с 24 апреля

Работы закончат 22 августа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 24 апреля, в Ижевске закончился отопительный сезон. Как сообщает Удмуртский филиал «Т Плюс», в городе начинаются испытания гидравлических труб.

На ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, тепловых насосных станциях, котельных и теплотрассах Ижевска начнется ремонт, но перед этим все теплосети проверят на прочность и плотность. Так, до 22 августа специалисты проведут испытания на 226,5 км магистральных трубопроводов и 651,5 км квартальных трубопроводов отопления. Узнать, когда на вашем участке будут проводить работы и отключать горячую воду можно по ссылке.

Напомним, что в 2022 году Ижевск перешел на оплату отопления «по факту», а значит до начала следующего отопительного сезона, горожане не будут платить за теплоснабжение.

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