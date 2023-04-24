Как будут работать больницы Ижевска и Удмуртии в майские праздники

Берегите себя! Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии и Ижевске составлен график работы больниц на майские праздники. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Медучреждения для взрослых и детей будут работать по разным графикам. Так, 29, 30 апреля, 6, 8 мая больницы будут принимать взрослых пациентов в режиме субботнего дня – оказание неотложной помощи будет организовано в амбулаторно-поликлинических условиях, также будут работать дежурный врач и пункты вакцинации. 2,3, 4 и 5 мая медучреждения работают в режиме будних дней. А вот 1 и 9 мая больницы работать не будут, это выходные дни.

Детские поликлиники в праздники работают без выходных. 29 апреля, 6 и 8 мая больницы оказывают медпомощь в режиме субботы, 30 апреля и 7 мая – в режиме выходного дня. 1 и 9 мая пациентов в больницах примут в режиме праздничного дня – будет организована работа детской амбулаторно-поликлинической службы для оказания неотложной помощи. 2, 3, 4 и 5 мая медики работают по расписанию будних дней.

Неотложную стоматологическую помощь и для детей, и для взрослых окажут 29 и 30 апреля, а также 1, 6 – 9 мая. Работу колл-центра организуют 29, 30 апреля, а также 6, 7, 8 мая с 8:00 до 16:00 по номеру телефона 8-800-100-24-47.

При получении травм гражданам рекомендуют обратиться в службу скорой медицинской помощи по номеру 103 либо самостоятельно приехать в приемные отделения медицинских учреждений.

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