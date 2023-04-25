Мост через реку Игерманка в Ижевске расширят до двух полос

Объект планируют сдать к 2024 году. Фото: @bkadudmurtiya

Металлический мост через речку Игерманка в Ижевске капитально отремонтируют. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас мост находится в предаварийном состоянии и ходить по нему может быть небезопасно.

Вот такие провалы есть на мосту. Фото: @bkadudmurtiya

«Двухпролетный мост был установлен как временный переход. Мы планируем провести реконструкцию, в рамках которой все конструкции сооружения будут заменены с металлических на железобетонные. Такие мосты более долговечные и прочные», – сообщил главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Сергей Акшенцев.

Сейчас движение на мосту организовано в полторы полосы, что заметно замедляет автовладельцев – приходится ждать, когда проедет встречная машина. Новый мост расширят до двух полос. Также на объекте появится тротуар для пешеходов с барьерными и перильными ограждениями.

На время ремонта рядом с мостом организуют объездную дорогу с реверсивным движением. Работы планируют завершить до 2024 года.

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