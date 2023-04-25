Аэропорт Ижевска будет открыт для международных перелетов

Летать за рубеж станет немного легче Фото: Марии Баклановой Фото: Мария Бакланова

Жители Удмуртии теперь смогут отправляться в путешествие за рубеж прямо из Аэропорта Ижевска без транзитных пересадок. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Правительства Российской Федерации.

«Открыть аэропорт Ижевск для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», – говориться в документе от 22 апреля 2023 года.

Напомним, в апреле этого года началось строительство нового терминала ижевского аэропорта.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как будут работать больницы Ижевска и Удмуртии в майские праздники

«В детстве такой кудряшкой была!»: поклонники Елизаветы Туктамышевой смогли заглянуть в семейный альбом фигуристки

Гидравлические испытания систем отопления начинаются в Ижевске с 24 апреля