Аэропорт Ижевска будет открыт для международных перелетов

Летать за рубеж станет немного легче Фото: Марии Баклановой
Фото: Мария Бакланова
Жители Удмуртии теперь смогут отправляться в путешествие за рубеж прямо из Аэропорта Ижевска без транзитных пересадок. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Правительства Российской Федерации.
«Открыть аэропорт Ижевск для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», – говориться в документе от 22 апреля 2023 года.
Напомним, в апреле этого года началось строительство нового терминала ижевского аэропорта.
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