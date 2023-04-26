Паспорт и вещи на 100 тысяч рублей украли в самолете у жителя Ижевска

Мужчина оставил портмоне с деньгами и документами в кармане кресла в самолете Фото: Архив КП

В марте 2023 года у мужчины, который летел на самолете из Москвы в Ижевск, украли деньги и личные вещи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по ПФО.

Мужчина обнаружил пропажу уже после того, как самолет приземлился. У потерпевшего пропали 75 тысяч рублей, банковские карты, шариковая ручка с золотым напылением и документы, в том числе паспорт. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. По подозрению в краже задержали 22-летнюю жительницу Чайковского. Девушка призналась, что летела тем же рейсом, что и потерпевший. После посадки она обнаружила в кармане кресла забытое портмоне и забрала его. Затем молодая девушка выкинула документы и ручку мужчины, а деньги забрала себе. Уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) направлено в суд. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

В ведомстве также поделились историей возвращения паспорта его хозяину. После того как девушка выбросила документ, его нашел маленький мальчик. Он не знал, что с ним делать и показал находку проходящему мимо пенсионеру. Пожилой мужчина забрал документ и с помощью сына нашел в соцсети хозяина паспорта. В результате документ благополучно вернули его владельцу в присутствии полицейских.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителям Камбарского района могут компенсировать затраты на проезд через Камский мост

В пруду Ижевска обнаружили гранату

Переросли, но не забыли: куда делись субкультуры «нулевых»