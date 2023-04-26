Более 8 лет в колонии проведет 43-летний житель Воткинска за убийство брата

Осужденный дважды ударил брата ножом
Фото: Амир Закиров
В Воткинске по обвинению в убийстве брата осудили 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Трагедия произошла 17 ноября 2022 года. Мужчины выпили, а затем поссорились. Обвиняемый схватился за нож и дважды ударил 45-летнего брата. Потерпевший скончался на месте.
Осужденного признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 8,6 лет.
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