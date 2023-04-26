71-летняя велосипедистка погибла в ДТП под Ижевском

Женщина скончалась на месте ДТП. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

25 апреля, в 19:00 на 12-м км дороги «Ижевск-Аэропорт-Завьялово» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

71-летняя женщина на велосипеде попала под колеса Opel Astra, за рулем которого находился 71-летний мужчина. По предварительным данным, перед этим женщина упала с велосипеда на дорогу. К сожалению, в результате ДТП велосипедистка скончалась на месте.

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