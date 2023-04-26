Убийцу погибшего в 2013 году таксиста нашли с помощью оставленного в кабине образца ДНК

Конфликт между водителем и пассажиром возник из-за оплаты проезда Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейским Удмуртии удалось раскрыть преступление десятилетней давности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

В октябре 2013 года на остановке общественного транспорта обнаружили такси, в салоне которого находился водитель с ножевым ранением в шее. Полицейские выяснили, что убийцей стал пассажир, который затеял ссору из-за оплаты проезда. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Но найти подозреваемого по горячим следам так и не удалось.

Преступник оставил в салоне машины кепку, на которой остались образцы его ДНК. Криминалисты провели исследование и установили совпадение с генотипом 34-летнего жителя Завьяловского района. Полицейские задержали подозреваемого, а затем доказали его вину. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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