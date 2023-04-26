50% жителей Удмуртии на майские праздники останутся дома

Многие планируют путешествовать Фото: Диля Ахмадишина

На носу майские праздники и длинные выходные. Пресс-служба SuperJob поделилась тем, как жители Ижевска собираются провести эти дни.

Согласно опросу, 50% ижевчан проведут майские праздники дома. Многие также планируют уехать на выходные в деревню или же взять сверхурочные и отправиться работать – 21% и 12% соответственно. 9% опрошенных поедут в путешествие по России, 5% – отправятся на природу и 2% – за границу.

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