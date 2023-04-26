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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:34

468 человек эвакуировали из школы №89 в Ижевске

Сработала пожарная сигнализация
Софья Кель
Фото: google.com

Фото: google.com

26 апреля, в 13:49 в школе №89 в Ижевске прошла эвакуация. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

«Все школьники и персонал согласно инструкции были эвакуированы», – сообщили спасатели.

Всего было выведено 468 человек. Пожарная сигнализация сработала из-за технической неисправности.

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