468 человек эвакуировали из школы №89 в Ижевске

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26 апреля, в 13:49 в школе №89 в Ижевске прошла эвакуация. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

«Все школьники и персонал согласно инструкции были эвакуированы», – сообщили спасатели.

Всего было выведено 468 человек. Пожарная сигнализация сработала из-за технической неисправности.

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