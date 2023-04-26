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НовостиОбщество26 апреля 2023 8:16

Высокая пожароопасность сохранится в лесах Удмуртии с 27 по 30 апреля

Жителей просят не разжигать костры
Источник:kp.ru
Фото: @psch37

Фото: @psch37

С 27 по 30 апреля в Удмуртии сохраняется высокая пожароопасность лесов (4 класс). Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики, ссылаясь на информацию регионального гидрометцентра.

Жителей просят не разжигать костры. Напомним, с 10 апреля в регионе введен особый пожароопасный режим. За его нарушение граждан ждут штрафы в размере от 2 до 400 тысяч рублей.

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