Теперь международный: чем для республики выгоден новый статус аэропорта

В столице Удмуртии появился международный аэропорт Фото: Мария Бакланова

Дождались, что называется! 22 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ижевскому аэропорту присвоен статус международного. Как это событие отразится на жизни Удмуртии и жителей республики? Почему это так важно для региона? Ответы на вопросы мы нашли в материале наших коллег «КоммерсантЪ-Удмуртия».

В недалеком будущем у жителей республики появится возможность летать за границу из Ижевска. И важный шаг в этом направлении уже сделан – в столице Удмуртии появился международный аэропорт.

«Впереди еще работы по обустройству пункта пропуска: купить и установить оборудование, нанять пограничников, таможенников, пройти приемку госкомиссией. В общем, еще примерно год-два ударной работы. Но звание международного – уже факт», – поделился директор авиакомпании «Ижавиа» и аэропорта Ижевска Александр Синельников в Telegram.

В чем выгода?

Эксперты уверены, что появление международного аэропорта в республике очень важно и ценно для ее экономики и для самих жителей. Если говорить о пассажирах, то есть вероятность того, что в Ижевск придут другие авиакомпании, значит, станет больше направлений, да и цены на перелеты за счет возникшей конкуренции вполне могут снизиться. Положительный момент есть и для бизнеса.

«Во-первых, я надеюсь, что сейчас к нам зайдут авиакомпании дружественных стран, в частности армянские, азербайджанские. Во-вторых, несмотря на все санкции, экспорт не угас, и авиаперевозки – надежный для этого способ. По крайней мере в дружественные страны мы летаем достаточно хорошо. Раньше приходилось летать через Москву, Казань, но сейчас сможем делать это из Ижевска», – поделилась мнением директор «Ижаэросервис» Галина Суворова.

Для зарубежных предпринимателей, например, из Китая и Индии, с появлением международного аэропорта Удмуртия станет более привлекательна.

«Учитывая проводимый властями Удмуртии курс на привлечение инвестиций, их планы по созданию особой экономической зоны и расширяющееся экономическое сотрудничество с дружественными России странами, можно ожидать роста числа визитов заграничных бизнесменов в регион», – прокомментировал промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Нельзя сбрасывать со счетов и перспективы развития иностранного туризма в Удмуртии – у нас есть чем удивить зарубежных гостей. «Правда, для их привлечения потребуется приложить серьезные усилия, возможно, на уровне правительства Удмуртии и соседствующих с Россией государств, прежде всего Китая, туристам из которого очень нравится наша страна», – считает он.

Директор по маркетингу и прямым продажам ICL Services Лилия Алеева рассказала «КоммерсантЪ-Удмуртия», что аэропортом Ижевска уже заинтересовались несколько международных компаний.

Когда?

Первый камень будущего международного терминала в Ижевске заложили еще в августе прошлого года. Открыть его планируется весной 2024 года. Впереди огромная работа не только у подрядчика, который построит здание, но и у правительства республики.

«В том числе технически оснастить пункт пропуска и отработать с государственными контрольными органами, среди которых пограничная служба ФСБ России и Федеральная таможенная служба, открытие их подразделений в международном аэропорту Ижевска», – прокомментировал событие глава республики Александр Бречалов.

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