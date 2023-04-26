Более 9 тысяч заявлений в детский сад подали родители в Ижевске

Откроют специальные группы для детей от 10 месяцев Фото: Диля Ахмадишина

С 1 мая в Ижевске начнется комплектование детсадов на 2023-2024 учебный год. Как сообщает глава города Олег Бекмеметьев, на 26 апреля через систему «Электронный детский сад» заявки подали уже 9800 родителей.

В этом году значительно увеличилось число групп для детей от одного года – малышей распределят по 136 группам, в то время как в 2022 году порог составил 80. Также планируют открыть специальные группы для детей от 10 месяцев. Раньше такая программа была лишь в детсаду в поселке Машиностроителей, а теперь – в каждом районе города.

Родители, у которых возникли вопросы по теме комплектования детсадов, могут обратиться в управление образования по номерам телефонов: 41-46-49, 41-46-55, 41-46-57, 41-47-66.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

468 человек эвакуировали из школы №89 в Ижевске

Высокая пожароопасность сохранится в лесах Удмуртии с 27 по 30 апреля

Теперь международный: чем для республики выгоден новый статус аэропорта