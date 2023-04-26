21-летнего жителя Ижевска осудили за размещение фото с нацистской символикой в соцсети

Осужденный выложил запрещенные фото на своей странице ВКонтакте Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за размещение в соцсети нацистской символики осудили 21-летнего местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Молодой человек выложил на своей странице ВКонтакте фото с нацистской символикой и атрибутикой экстремистской организации.

Суд признал юношу виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики). Молодого человека оштрафовали на тысячу рублей.

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