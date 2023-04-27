Депутата Госсовета Удмуртии Мусинова заключили под стражу

Мусинов Сергей. Фото: udmurt.ru

Депутата госсовета Удмуртии, советника генерального директора АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Мусинова С.В. заключили под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Чиновника судят по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Суд заключил Мусинова под домашний арест до 12 июня 2023 года.

Напомним, дело о преступлениях чиновника всплыло в июле 2022 года. Тогда прямо в разгар рабочего дня на завод приехала группа силовиков, которае затем проследовала в корпоративно-юридический отдел и бухгалтерию для изъятия документов. Подробнее об этом можно узнать в материале.

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