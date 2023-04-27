Начальника отдела СИЗО в Ижевске арестовали за превышение должностных полномочий

Суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по обвинению в превышении должностных полномочий арестовали начальника отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Удмуртии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2018 года обвиняемый поддерживал внеслужебные отношения с арестованными, снимал с них наказания за нарушения, а также ослабил надзор и разрешил им пользоваться мобильными телефонами. На этих нарушениях УФСИНовца поймали в 2020 году.

Суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца. Он пробудет под арестом до 25 июня 2023 года.

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