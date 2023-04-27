20-летний водитель скончался в ДТП на улице Коммунаров в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

27 апреля, в 4:00 на улице Коммунаров в Ижевске произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Напротив дома №285 молодой человек за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и после опрокидывания врезался в дерево. В результате ДТП мужчина скончался на месте. Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится расследование.

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