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Общество27 апреля 2023 7:32

В Ижевске дороги ремонтируют сразу шестью способами. Показываем, какими

Дорожники в Ижевске проводят шесть видов ремонтных работ
Анастасия Захарова
Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Уже по традиции говорим о том, что в Ижевске беда с дорогами. На данный момент ремонтировать будут только шесть магистралей, а проблемных мест куда больше. Поэтому чиновники ищут различные способы, чтобы вывести состояние проезжих частей на приемлемый уровень. Рассказываем, какие методы применяются в Удмуртии.

Ямочный ремонт

Такие провалы ремонтируют ямочным ремонтом

Такие провалы ремонтируют ямочным ремонтом

Фото: Амир Закиров

Когда на дорогах появляются выбоины, которые нужно убрать в кратчайшие сроки, с этим может помочь ямочный ремонт. Гарантия, конечно, на него не распространяется, но на время исправить ситуацию можно.

Такие меры и принимают весной, когда из-за температурных скачков «тает» асфальт. То есть жители Ижевска сообщают о новых ямах, а уже ночью дорожники выезжают на место и заливают их. Но ямочный ремонт – мера временная, поэтому на месте свежих заплаток может запросто образоваться яма еще большего размера.

Ремонт картами

Для ремонта картами вырезают часть дорожного полотна

Для ремонта картами вырезают часть дорожного полотна

Фото: Диля Ахмадишина

Еще один способ залатать ямы – ремонт картами. От выбоин избавляются асфальтированными заплатками. Да, они зачастую не в цвет дорожного полотна и другие по консистенции, но все же неплохое решение.

Его используют для того, чтобы недорого и быстро избавиться от нескольких ям на одном участке: изношенный асфальт вырезают и на его место кладут новое покрытие. По этой технологии как раз и подлатают участки на 40 лет Победы, Чугуевского, Автозаводской, Удмуртской и Заречном шоссе.

Дороги волнуются, раз!

Колеи появляются из-за автомобильных шин

Колеи появляются из-за автомобильных шин

Фото: Амир Закиров

Скорее всего, проезжая по некоторым дорогам Ижевска, вы могли видеть волнистое покрытие. Все из-за того, что асфальт не выдерживает тяжести большегрузов и общественного транспорта, вот и появляются колеи на трассах.

Глава города Олег Бекмеметьев объяснил во время эфира на радио «Адам» (104.5 FM, 12+), что такие участки тоже приводят в порядок. Для этого срезают верхний слой, чтобы проверить, что случилось с основанием. Если же ситуация требует полной замены асфальта, то дорогу переделывают.

«На большинстве дорог города проблема связана с тем, что они «ходят» из-за большого количества подземных вод и речушек. Поэтому основание дороги нужно контролировать», – рассказал глава Ижевска.

Как раз контролировать дорожные основания в этом году будут георадаром, через который можно увидеть проблемные места на глубине до полуметра. А колейным ремонтом летом 2023 года будут исправлять участки на перекрестках Новоажимова – Азина, Пушкинская – пер. Широкий, Карла Маркса – Магистральная.

Поддерживаем дороги

Простое название со сложным смыслом, который мы так и не поняли. Но, тем не менее, поддерживающий ремонт дорог поможет добиться относительно качественного состояния дорожного покрытия. На том же эфире радио «Адам» (104.5 FM, 12+) Олег Бекмеметьев сказал, что таким методом будут ремонтировать Славянское шоссе, которое вызывает бурную реакцию горожан.

Есть у нас предположение, что, скорее всего, речь идет о том же поверхностном ремонте, который просто поможет немного улучшить качество разрушенного на конкретном участке покрытия.

Ездим по щебенке

Иногда можно заметить на дорогах в частных секторах (и не только) ямы, утрамбованные брусчаткой или щебнем. Это ремонт инертными материалами, то есть всем, что не асфальт. А иногда можно сделать и целую дорогу из щебня – этим активно пользуются, например, в частном секторе.

Для избранных

При капитальном ремонте полностью меняют асфальт. Фото: архив редакции

При капитальном ремонте полностью меняют асфальт. Фото: архив редакции

Ну и самый лучший вариант для избавления от дорожных дефектов – капитальный ремонт. Вот только провести его сразу на всех участках нереально. В этом году в списке счастливых улиц значатся: переулок Ястребовский, ул. 10 лет Октября, И. Закирова, Ленина, Ярославского и Новоажимова (здесь, кстати, работы уже ведутся).

Есть шанс, что Ижевск станет одним из городов, где будет проводиться ремонт в рамках программы опережающего развития. Надеемся, что объекты, запланированные на 2024 год, попадут в список проекта уже в этом году, пусть и таких улиц всего шесть.

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