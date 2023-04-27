В Ижевске дороги ремонтируют сразу шестью способами. Показываем, какими

Фото: архив редакции

Уже по традиции говорим о том, что в Ижевске беда с дорогами. На данный момент ремонтировать будут только шесть магистралей, а проблемных мест куда больше. Поэтому чиновники ищут различные способы, чтобы вывести состояние проезжих частей на приемлемый уровень. Рассказываем, какие методы применяются в Удмуртии.

Ямочный ремонт

Такие провалы ремонтируют ямочным ремонтом Фото: Амир Закиров

Когда на дорогах появляются выбоины, которые нужно убрать в кратчайшие сроки, с этим может помочь ямочный ремонт. Гарантия, конечно, на него не распространяется, но на время исправить ситуацию можно.

Такие меры и принимают весной, когда из-за температурных скачков «тает» асфальт. То есть жители Ижевска сообщают о новых ямах, а уже ночью дорожники выезжают на место и заливают их. Но ямочный ремонт – мера временная, поэтому на месте свежих заплаток может запросто образоваться яма еще большего размера.

Ремонт картами

Для ремонта картами вырезают часть дорожного полотна Фото: Диля Ахмадишина

Еще один способ залатать ямы – ремонт картами. От выбоин избавляются асфальтированными заплатками. Да, они зачастую не в цвет дорожного полотна и другие по консистенции, но все же неплохое решение.

Его используют для того, чтобы недорого и быстро избавиться от нескольких ям на одном участке: изношенный асфальт вырезают и на его место кладут новое покрытие. По этой технологии как раз и подлатают участки на 40 лет Победы, Чугуевского, Автозаводской, Удмуртской и Заречном шоссе.

Дороги волнуются, раз!

Колеи появляются из-за автомобильных шин Фото: Амир Закиров

Скорее всего, проезжая по некоторым дорогам Ижевска, вы могли видеть волнистое покрытие. Все из-за того, что асфальт не выдерживает тяжести большегрузов и общественного транспорта, вот и появляются колеи на трассах.

Глава города Олег Бекмеметьев объяснил во время эфира на радио «Адам» (104.5 FM, 12+), что такие участки тоже приводят в порядок. Для этого срезают верхний слой, чтобы проверить, что случилось с основанием. Если же ситуация требует полной замены асфальта, то дорогу переделывают.

«На большинстве дорог города проблема связана с тем, что они «ходят» из-за большого количества подземных вод и речушек. Поэтому основание дороги нужно контролировать», – рассказал глава Ижевска.

Как раз контролировать дорожные основания в этом году будут георадаром, через который можно увидеть проблемные места на глубине до полуметра. А колейным ремонтом летом 2023 года будут исправлять участки на перекрестках Новоажимова – Азина, Пушкинская – пер. Широкий, Карла Маркса – Магистральная.

Поддерживаем дороги

Простое название со сложным смыслом, который мы так и не поняли. Но, тем не менее, поддерживающий ремонт дорог поможет добиться относительно качественного состояния дорожного покрытия. На том же эфире радио «Адам» (104.5 FM, 12+) Олег Бекмеметьев сказал, что таким методом будут ремонтировать Славянское шоссе, которое вызывает бурную реакцию горожан.

Есть у нас предположение, что, скорее всего, речь идет о том же поверхностном ремонте, который просто поможет немного улучшить качество разрушенного на конкретном участке покрытия.

Ездим по щебенке

Иногда можно заметить на дорогах в частных секторах (и не только) ямы, утрамбованные брусчаткой или щебнем. Это ремонт инертными материалами, то есть всем, что не асфальт. А иногда можно сделать и целую дорогу из щебня – этим активно пользуются, например, в частном секторе.

Для избранных

При капитальном ремонте полностью меняют асфальт. Фото: архив редакции

Ну и самый лучший вариант для избавления от дорожных дефектов – капитальный ремонт. Вот только провести его сразу на всех участках нереально. В этом году в списке счастливых улиц значатся: переулок Ястребовский, ул. 10 лет Октября, И. Закирова, Ленина, Ярославского и Новоажимова (здесь, кстати, работы уже ведутся).

Есть шанс, что Ижевск станет одним из городов, где будет проводиться ремонт в рамках программы опережающего развития. Надеемся, что объекты, запланированные на 2024 год, попадут в список проекта уже в этом году, пусть и таких улиц всего шесть.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Заявки на использование недр земли в Удмуртии рассматривали с нарушениями

Двух жителей Удмуртии заключили под стражу за незаконную вырубку леса

Почти 4 года в колонии проведет 33-летний житель Удмуртии за избиение пасынка молотком и кочергой