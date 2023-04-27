Новая детская поликлиника появилась в Можге

Фото: скриншот из видео @a.brechalov

В Можге открыли новую детскую поликлинику. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Поликлиника будет обслуживать 17,5 тысяч детей. Здесь врачи будут принимать маленьких пациентов не только из города, но и из Можгинского, и по необходимости – Кизнерского, Граховского, Алнашского районов», – сообщил глава.

Специально для участковых педиатров и узких специалистов в медучреждении обустроили отдельный этаж. Также в больнице работают отделение профилактики и целое крыло для физиотерапии. Все оборудование новое, в том числе цифровой рентген и УЗИ экспертного класса. Для юных пациентов на каждом этаже поликлиники, а также во дворе разместились игровые площадки.

«Объект важный, я рад, что мы завершили строительство в срок», – заключил Бречалов.

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