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НовостиОбщество27 апреля 2023 10:06

Скидка при безналичной оплате проезда в электротранспорте Ижевска сохранится

Кроме того, в течение мая проезд для ветеранов ВОВ сделают бесплатным
Виола Романова
Ранее сообщалось об отмене скидки

Ранее сообщалось об отмене скидки

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске сохранят скидку в один рубль при безналичной оплате проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает ИжГЭТ.

«Данную скидку предоставляет предприятие, осуществляющее перевозку, по собственной инициативе», – заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее администрация города объявила, что с 1 мая 2023 года в Ижевске устанавливается единая стоимость проезда в общественном транспорте.

В предприятии также отметили, что в течение мая для ветеранов ВОВ и их сопровождающих будет действовать бесплатный проезд. Для льготы нужно будет показать кондуктору документы, которые докажут этот статус.

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