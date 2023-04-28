60 новобранцев из Удмуртии отправились к местам несения службы

Фото: администрация Ижевска

В воинские части для прохождения срочной службы отправились 60 новобранцев из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Мужчины отправились на службу в сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. На прощании прошел торжественный митинг, который посетили местные власти и представители общественных организаций. Не обошлось также и без близких новобранцев – родителей, родственников и друзей.

«Торжественным маршем команды вчерашних призывников прошли по плацу военного комиссариата, продемонстрировав выправку и слаженность действий в строю. Впереди у них год срочной службы, а дома их будут ждать родные и друзья», – сообщили в ведомстве.

Напомним, весенний призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июня. Из Удмуртии в войска страны планируют направить около 1,5 тыс. мужчин.

Если у вас возникли вопросы по весеннему призыву, вы можете обратиться по следующим номерам телефонов:

– Военный комиссариат Удмуртии – 8(3412)78-19-24; 8(3412)68-54-11

– Консультативно-правовой центр военной прокуратуры Ижевского гарнизона – 8(3412)43-16-12

– Военный комиссариат Октябрьского, Индустриального и Устиновского районов Ижевска – 8(3412)68-66-43; 8(3412)44-25-12.

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