Подпольное казино прикрыли на Красной улице в Ижевске

Мужчин оштрафовали Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске по обвинению в организации азартных игр осудили двух местных жителей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В октябре 2022 года мужчины открыли подпольное казино на улице Красная в Ижевске. В игорном доме были размещены компьютеры, за которыми посетители играли в азартные игры в интернете. За доступ они платили ижевчанам определенную сумму. Полицейские поймали нарушителей в январе 2023 года.

Ижевчан признали виновными по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Одного из них суд оштрафовал на 50 тысяч, а другого – на 45 тысяч рублей.

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