Трех подростков ищут в Ижевске

Фото: ПСО «Регион-18»

С 27 апреля в Ижевске трех подростков. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион-18».

В последний раз мальчиков видели на улице Ухтомского в 16:00.

Уманцев Даниил, 2006 года рождения. Был одет в синий спортивный костюм и бело-серые кроссовки. Примерный рост подростка 170-175 см, телосложение – худощавое.

Уманцев Даниил. Фото: ПСО «Регион-18»

Урсегов Дмитрий, 2005 года рождения. Рост подростка – 180 см. Из примет: худощавое телосложение, короткие темные волосы и смуглая кожа.

Урсегов Дмитрий. Фото: ПСО «Регион-18»

Чесноков Ильдар, 2006 года рождения. Примерный рост пропавшего – 155-160 см. Из примет плотное телосложение и короткие светлые волосы. Был одет в спортивный костюм черно-зеленого цвета, черную жилетку и черные кроссовки.

Чесноков Ильдар. Фото: ПСО «Регион-18»

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавших или вам известно их местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71 либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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