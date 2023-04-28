Женщина-водитель погибла в результате столкновения легковушки с грузовиком на федеральной трассе в Удмуртии

От машины мало что осталось Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Столкновение легкового и грузового автомобиля произошло в пятницу, 28 апреля, в Алнашском районе Удмуртии на 31 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Грузовик оказался на обочине Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП случилось около 16:25. За рулем автомобиля «ВАЗ-2114» ехала женщина 1972 года рождения. В какой-то момент она вывернула на встречную полосу, по которой двигался грузовик марки «MAN» с полуприцепом. Им управлял мужчина 1989 года рождения.

На полной скорости автомобили столкнулись, водитель «ВАЗа» погибла на месте от полученных травм. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что женщина не справилась с управлением.

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