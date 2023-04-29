Скончалась председатель ТИК Ярского района Удмуртии Людмила Капачинская

Людмила Геннадьевна Капачинская. Фото: vk.com/ik_udm

Печальное известие сообщила 28 апреля пресс-служба Избиркома Удмуртии на официальной странице ВКонтакте. Людмила Капачинская, председатель территориальной избирательной комиссии Ярского района скоропостижно скончалась на 68-м году жизни.

В избирательной системе Удмуртии Людмила Геннадьевна трудилась 29 лет, 20 из которых возглавляла ТИК Ярского района.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает родным и близким Людмилы Геннадьевны соболезнования.

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