Ремонт на улице Ильфата Закирова начался в Ижевске

Фото: @olegbekmemetev

В Ижевске начался ремонт на улице Ильфата Закирова. Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники уложат два новых слоя асфальта, а также обновят тротуары и съезды.

«К безопасности здесь пристальное внимание – рядом расположена школа. Подъездные пути к ней должны быть комфортными», – отметил градоначальник.

Проблемный участок рядом с Камбарской улицей расширят до двух полос. На время ремонта движение транспорта на участке закроют. Жителей просят заранее подыскать пути объезда.

Отметим, что в рамках БКД в 2023 году в столице Удмуртии обновят 6 участков дорог. Работы на улицах Новоажимова и Ленина уже начались.

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