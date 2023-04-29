При помощи программы удаленного доступа мошенники обманули троих жителей Удмуртии за сутки

Почему опасно устанавливать на смартфон и компьютер подозрительные программы Фото: Амир Закиров

Три уголовных дела за последние сутки возбудили в Удмуртии в связи с кражами с банковских счетов. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, все преступления совершались по одной схеме: неизвестный звонил потерпевшим под видом сотрудника банка и убеждал, что некие злоумышленники пытаются оформить на человека кредит.

Жертвами обмана стали жители Ижевска, Камбарки и Увы. Действуя по указаниям мошенников, они установили на свои устройства программу удаленного доступа, предоставив злоумышленникам доступ к своему банковскому приложению. Затем неизвестные без труда сняли со счетов деньги. Так, у 60-летнего ижевчанина похитили 81 тыс. рублей. А в общей сложности при помощи программы удаленного доступа было выведено с чужих счетов 500 тыс. рублей.

Потерпевшие обратились в полицию, которая теперь проводит комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. А жителям Удмуртии еще раз напоминают о том, что свои персональные данные никому передавать нельзя, как и устанавливать на смартфон подозрительные программы.

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