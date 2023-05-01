Гороскоп на день: 2 мая Девам стоит быть осторожнее в общении с коллегами, а Ракам – сосредоточиться на мелких деталях

Приготовьтесь к удивительному Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на вторник для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Не нужно бежать от ошибок прошлого. Дайте себе время и осмыслите их. Ценный опыт, который вы уже получили, поможет вам вырасти как личность в будущем.

ТЕЛЕЦ

Трудные времена не должны становиться поводом для того, чтобы отречься от мечты. Не останавливайтесь. Близкие люди готовы протянуть вам руку помощи.

БЛИЗНЕЦЫ

В жизни могут появиться вопросы, которые будет сложно решить без посторонней помощи. Но это необходимо,хотя бы как возможность открыть свою внутреннюю силу.

РАК

Горя желанием следовать за мечтой, вы не замечаете мелочей, из которых состоит окружающий мир. Звезды советуют замедлиться. Наблюдайте. Если хотите добиться высот, уделяйте внимание деталям.

ЛЕВ

Фантазии, что скрываются в сердце, и то, что происходит вокруг вас – два разных мира. Осознание этого тяготит вас. Действуйте. Вы творец своей судьбы. Пришла пора начать новую жизнь.

ДЕВА

Сегодня вам стоит быть осторожнее со своими словами. Резко брошенная фраза или повышенный тон могут задеть чувства окружающих и испортить отношение к вам. Будьте осторожны.

ВЕСЫ

Сама Вселенная толкает вас к рисковым решениям. Случайно выигранная лотерея или увольнение с надоевшей работы? Сегодня для вас начинается новый этап жизни.

СКОРПИОН

Денежная энергия будет сопровождать вас в течение целого дня. Используйте ее с умом. У вас как никогда много шансов поправить свои дела.

СТРЕЛЕЦ

Вы будете удивлены, но все задуманные вами дела на сегодня будут сделаны. Главное – сохраняйте спокойствие и доверьтесь интуиции.

КОЗЕРОГ

Как бы ни была притягательна цель, что стоит перед вами, не стоит активно бороться за ее осуществление. Подумайте, а нужно ли это вам на самом деле?

ВОДОЛЕЙ

Не стоит ждать, когда чудеса придут в вашу жизнь. Начните творить магию самостоятельно. Сделайте приятное другим, и мир одарит вас своими дарами.

РЫБЫ

Не распыляйте свое внимание на множестве мелких целей. Сосредоточьтесь на чем-то одном. Вы добьетесь успеха и сможете научитесь жить расправив крылья.

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