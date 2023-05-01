В Удмуртии произошел пожар на садовом участке

За минувшие сутки в Удмуртии произошло 10 пожаров Фото: Мария Бакланова

В минувшие дежурные сутки с 30 апреля на 1 мая в Граховском районе Удмуртии произошел пожар в одном из населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«‎Площадь пожара составила 79 кв.м. Огнем была уничтожена кровля дома и бани, пристрой и предбанник. Предварительная причина пожара: короткое замыкание электропроводки в бане», – говорится в сообщении ведомства. ‎‎

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