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НовостиОбщество1 мая 2023 23:05

Женщина выпала из окна в Ижевске

Об этом сообщают жители города
Дана Солнцева
Фото: @zlou18

Фото: @zlou18

Днем 1 мая в Ижевске в социальных сетях появилось сообщение о выпавшей из окна женщине.

Как пишут очевидцы, трагедия произошла днем во дворе дома по адресу улица Репина 1. Пострадавшая выпала из окна многоэтажного дома. На место происшествия были вызваны экстренные службы. Подробной информации о пострадавшей нет.

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