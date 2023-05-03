24-летнего велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Фото: госавтоинспекция Удмуртии

2 мая, в 22:40 на 7-ой Подлесной улице в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает госавтоинспекция Удмуртии.

40-летний мужчина за рулем «Киа Рио», поворачивая налево, сбил 24-летнего велосипедиста. По предварительной информации, молодой человек пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП молодой велосипедист получил травмы. Его госпитализировали.

Фото: госавтоинспекция Удмуртии

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