Речной турсезон открылся в Сарапуле 2 мая

Фото: www.udmurt.ru

2 мая в Сарапуле открылся речной турсезон. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первым в этом сезоне стал теплоход под названием «Михаил Кутузов». На нем приехали 200 туристов из Пермского края. Гостей встретили «на широкую руку» – на причале их ждала развлекательная программа, фотограф и градоначальник Виктор Шестаков.

Фото: www.udmurt.ru

После этого туристы отправились на прогулку по городу или же на экскурсию по даче Башенина, в которой недавно закончилась реставрация. Напомним, работы начались в мае 2022 года. В этот же день причалил и второй теплоход «Юрий Никулин», на нем прибыли 180 гостей из Москвы и Пермского края.

«Для города чрезвычайно важна возможность встречать туристов, прибывающих на речном транспорте. В сезоне 2023 года уже подтверждено прибытие 167 теплоходов с гостями, их количество может увеличиться», – заявил глава Сарапула Виктор Шестаков.

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