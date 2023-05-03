Водитель Мitsubishi сбил мотоциклиста на перекрестке улицы Карла Маркса и переулка Широкий в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

3 мая, в 10:37 на регулируемом перекрестке ул. Карла Маркса и пер. Широкий в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Мужчина 1968 года рождения за рулем Мitsubishi l200 сбил мотоциклиста. Мотоциклом Кawasaki управлял молодой человек 2004 года рождения. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался на запрещающий сигнал светофора. В ведомстве также отметили, что молодой человек ехал на встречу легковушке.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Речной турсезон в Сарапуле открылся 2 мая

В 131 доме Ижевска отключат горячую воду до 17 мая

Два жилых дома загорелись на улице Куйбышева в Сарапуле 2 мая