Пять домов и три зернохранилища загорелись в деревне в Удмуртии

Пострадавших нет. Фото: @yaroslav_semenov

3 мая, в 11:45 в деревне Старая Бисарка Сарапульского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По приезде пожарные увидели, что дома и постройки на пяти участках, а также три зернохранилища полностью объяты пламенем. Огонь быстро распространяется по траве и зданиям – этому помогают сухая погода и сильный ветер.

«Для борьбы с огнем задействованы все возможные силы и средства: опорный пункт по тушению крупных пожаров, аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Удмуртии, Государственная противопожарная служба Удмуртии, инженерная техника для проведения опашки», – сообщили пожарные.

Сейчас к тушению пожара привлекли как минимум 90 огнеборцев и 57 единиц техники. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов также отправился на место происшествия, об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Пострадавших нет.

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