Пропавшую без вести 60-летнюю женщину из Удмуртии нашли погибшей в лесу

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В лесу Пермского края завернутой в мешок обнаружили без вести пропавшую жительницу Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

30 апреля сын 60-летней женщины обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже. По его словам, погибшая собиралась отправиться в Екатеринбург по делам, но внезапно пропала и перестала выходить на связь. В ходе следствия полицейским удалось определить, что женщина стала жертвой преступления. Позднее был найден подозреваемый – им оказался супруг погибшей. 64-летнего мужчину задержали в Свердловской области, когда он собирался выехать в одну из стран ближнего зарубежья.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 апреля супруги повздорили и мужчина задушил жену подушкой. Затем он поместил тело женщины в мешок и на машине вывез его в Пермский край. В соседнем регионе он съехал с трассы, а затем оставил тело жены в лесу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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