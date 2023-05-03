52-летний житель Ижевска отравился собранными в лесу сморчками

Грибы мужчина собрал сам. Фото: diet-health.info

В Ижевске 52-летний местный житель попал в больницу с отравлением. Об этом сообщает вице премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

«Это первый в республике случай отравления грибами в этом сезоне. Будьте осторожны!» – заявила Пинчук.

В Минздраве Удмуртии пояснили, что мужчина в первый раз попробовал сморчки. Захотелось экспериментов, а тут так кстати попалась полянка с этими грибами. Уже дома мужчина пожарил сморчки и съел. Спустя несколько часов ему поплохело. А затем с тошнотой и острыми болями в животе он попал в ГКБ №6.

«Содержание яда в сморчках зависит от погоды и времени сбора. Отравления можно избежать, если их употреблять в пищу в небольшом количестве, и если грибы правильно приготовлены. Важно запомнить основное правило – каким бы способом вы ни решили приготовить сморчки, сначала их нужно отварить. В сыром виде готовить и употреблять эти грибы опасно. Дело в том, что сморчки относятся к группе «условно съедобных» грибов и содержат гельвелловую кислоту, разрушающую гемоглобин и клетки печени», – сообщил заведующий токсикологическим отделением больницы Алексей Мокрушин.

Врачи провели пациенту зондовое промывание желудка, дезинтоксикационную и антидотную терапию. Сейчас грибник находится под наблюдением врачей в стационаре.

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