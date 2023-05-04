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НовостиОбщество4 мая 2023 4:41

Одно из предприятий Удмуртии отправило в магазины просроченный корм для животных

Срок годности истек 5 апреля 2023 года
Ирина Шутова
9 кг корма для кошек оказались просроченными. Фото: архив редакции

9 кг корма для кошек оказались просроченными. Фото: архив редакции

В мае 2023 года Управление Россельхознадзора обнаружило нарушения правил в оформлении электронных ветеринарных документов на одном из предприятий в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

С 14 по 27 апреля 2023 года было оформило семь ветеринарных документов на 9 кг корма для кошек. Но его срок годности истек еще 5 апреля 2023 года. Товар отправили магазины Казани, Набережных Челнов, Нефтекамска, Воткинска и Чайковского.

Этот факт факты говорит о нарушении ветеринарных правил по оформлению специальных документов. Подобные инциденты могут стать причиной возникновения и распространения отравлений и инфекций у животных.

3 мая 2023 года организации было объявлено предостережение.

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