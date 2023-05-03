Индекс шашлыка в Удмуртии вырос за 2023 год

В 2023 году чек на пикник с шашлыком вырос Фото: Амир Закиров

За 2023 средний чек на пикник с шашлыком в Удмуртии вырос в среднем на 3%. Об этом сообщает Удмуртстат.

Специалисты рассматривали стоимость на шашлык из говядины, баранины, курицы и свинины. Так, желающим полакомиться на природе шашлыком из баранины придется заплатить в среднем 2677 рублей – по сравнению с минувшим годом показатель вырос на 1,68%. Средний чек пикника с шашлыком из свинины составил 2285 рублей (на 2,93% больше, чем в 2022 году), из говядины – 2674 рублей (рост – 5,65%) и из курицы – 2036 рублей (рост – 2,44%). Отметим, что для каждого вида шашлыка аналитики брали в расчет 1,3 кг мяса. Также для расчета чека учитывались цены на дополнительные продукты: безалкогольные напитки (+175 рублей), алкогольные напитки (+916 рублей), кетчуп (+116 рублей), а также набор из овощей, хлеба и майонеза (+548 рублей).

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, где и как в Удмуртии можно пожарить шашлык и не получить за это штраф, а также делилась списком заведений, в которых можно попробовать шашлык, приготовленный на настоящих углях.

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