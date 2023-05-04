На 120 тысяч рублей оштрафовали застройщиков Ижевска за вынос грязи на улицы

Нарушения выявили на 19 стройках
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске за вывоз грязи со строек на улицы города оштрафовали 15 застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.
Ижевчане жаловались, что техника выезжает со строек на улицы с немытыми колесами и развозит грязь и пыль по всему городу. Специальная инспекция посетила ряд строек, на 19 из которых были выявлены нарушения. В том числе стройплощадки на улицах 10 лет Октября, Берша, Герцена, К. Либкнехта, Московская, Парковая, Союзная, Ухтомского, Фронтовая и Халтурина. Общая сумма штрафа застройщиков составила 120 тысяч рублей.
Если вы увидели, как строительная техника выезжает на улицы Ижевска с грязными колесами, зафиксируйте это нарушение на видео или фото, а затем отправьте в сообщения группы ВКонтакте «Благоустройство Ижевска», указав дату и время.
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