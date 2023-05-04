На 120 тысяч рублей оштрафовали застройщиков Ижевска за вынос грязи на улицы

Нарушения выявили на 19 стройках Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за вывоз грязи со строек на улицы города оштрафовали 15 застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Ижевчане жаловались, что техника выезжает со строек на улицы с немытыми колесами и развозит грязь и пыль по всему городу. Специальная инспекция посетила ряд строек, на 19 из которых были выявлены нарушения. В том числе стройплощадки на улицах 10 лет Октября, Берша, Герцена, К. Либкнехта, Московская, Парковая, Союзная, Ухтомского, Фронтовая и Халтурина. Общая сумма штрафа застройщиков составила 120 тысяч рублей.

Если вы увидели, как строительная техника выезжает на улицы Ижевска с грязными колесами, зафиксируйте это нарушение на видео или фото, а затем отправьте в сообщения группы ВКонтакте «Благоустройство Ижевска», указав дату и время.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медучреждения Удмуртии перевели в режим повышенной готовности на случай эпидемии кори

Пропавшую без вести 60-летнюю женщину из Удмуртии нашли погибшей в лесу

52-летний житель Ижевска отравился собранными в лесу сморчками