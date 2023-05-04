Медучреждения Удмуртии перевели в режим повышенной готовности на случай эпидемии кори

Ситуация с заболеваемостью корью в Удмуртии стабильная Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В начале 2023 года в нескольких регионах России произошли вспышки заболевания корью. Как сообщает Минздрав Удмуртии, на данный момент среди жителей республики не зарегистрировали ни одного заболевшего. Но в то же время все медучреждения перевели в режим повышенной готовности.

«С медицинским персоналом организаций проведена учеба, все пациенты с повышением температуры тела, с признаками респираторной инфекции и сыпью должны обязательно обслуживаться на дому и госпитализироваться до установления диагноза в отдельные боксы или палаты», – сообщила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко.

За последние несколько лет с помощью вакцинации в Удмуртии создали высокий коллективный иммунитет – 95%. Также для избежания «завозных» инфекций всех мигрантов в регионе вакцинируют.

«Если будет зарегистрирован пациент даже с подозрением на случай кори, вакцина будет в оперативном режиме выдана в медицинскую организацию и проведена иммунизация непривитых контактных лиц», – заверила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Удмуртии Елена Корякина.

Напомним, ранее Минздрав республики сообщил «Комсомолке», что последний случай заболевания кори был зарегистрирован в регионе 4 года назад.

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