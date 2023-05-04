Где бесплатно получить Георгиевскую ленту в Ижевске

Также с 20 апреля проходит акция «Красная гвоздика» Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Георгиевская ленточка – символ Дня Победы. Уже несколько лет 9 мая и за пару дней до праздника жители Ижевска интересуются, где ее можно найти. «Комсомолка» все узнала.

Приобрести ленты можно в магазинах:

– «Берекет» (ул. Пушкинская, 268): ширина – 3 см, стоимость – 15 руб/метр;

– «Мода плюс» (ул. Советская, 22а): ширина – 3 см, стоимость – 10 руб/метр;

– «Рукодельница» (ул. Красноармейская, 140): ширина – 2,5 см, стоимость – 8 руб/метр;

– «Швейная фурнитура» (ул. М. Горького, 163): ширина – 3,5 мм, стоимость – 20 руб/метр.

Помимо этого ленты раздают бесплатно – это ежегодная акция от волонтеров Победы. Раздают их уже со 2 мая. Чтобы успеть приобрести символ Дня Победы, расписали график работы площадок.

4 мая, 14:00:

– Национальная библиотека УР (ул. Советская, 11);

– Парк Тишино.

5 мая, 14:00:

– Сквер Оружейника Драгунова;

– Сквер Победы.

6 мая, 14:00:

– Летний Сад им. Горького.

7 мая, 14:00:

– Ж/Д вокзал (ул. Гагарина, 4).

8 мая, 14:00:

– Центральная площадь.

Напоминаем, что Георгиевскую ленту нельзя прикреплять к машинам, повязывать на сумки, руки, волосы и других частях. Лучшее место для символа – на груди около сердца. Прикрепляют ее булавкой на лацкан пиджака, платье, нагрудный карман рубашки и тд.

Из ленты можно сделать петельку, сложить конвертиком или бантиком.

Еще одна акция, которая идет с 20 апреля – «Красная гвоздика». До 22 июня на центральных улицах, в парках и скверах Ижевска будут стоять красные боксы. Приобретая символические значки, тем самым можно помочь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Собранные деньги идут на оплату операций, покупку современных слуховых аппаратов, инвалидных кресел-колясок и лекарств и т.д.

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