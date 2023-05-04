Лоси гуляли на Малиновой горе в Ижевске

Лосята с опаской, но интересом прошлись по двору жилого дома в Ижевске. Фото: скриншот из видео
4 мая во дворе одного из жилых домов в Ленинском районе Ижевска заметили двух лосей. Видео с прогулкой диких животных опубликовали в соцсетях.
«В Ижевске утро началось с лосиной прогулки прямо во дворе дома. Малиновая гора», – написал автор ролика.
На кадрах видно, как малышки явно с опаской передвигаются по городу – среда для них непривычная. Лосята стараются не отходить друг от друга и внимательно осматривают двор и машины.
О том, что же случилось с животными после неизвестно. Остается только надеяться, что сейчас они в порядке и без происшествий вернулись обратно в лес.
Напомним, что весной 2022 года ижевчане часто встречали диких животных на улицах города. В их числе не только сохатые, но и лисицы, кабаны и даже медведи. О том, что заставляет животных выходить из родных лесов и что делать при встрече с диким зверем «Комсомолка» разобралась вместе с Минприроды Удмуртии.
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