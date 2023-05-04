Поиски сбежавшего павлина Декабриста из Удмуртии закончились трагично

Бравый павлин декабрист. Фото: @id222246089

Белый павлин Павлентий, он же Декабрист, трагично погиб при побеге из загородного комплекса «Горлица» в Глазове. Историей птицы поделился хозяин животного Вениамин Тронин.

В ночь на 1 мая жадный до свободы Декабрист сбежал из родного дома и направился побираться по обочинам дорог вблизи деревни Педонова. Белого, как символ мира, павлина замечали удивленные местные жители. Его пытались сфотографировать, поймать и вернуть на родину, но Павлентий был неуловим.

«Он бежал и бежал - мимо деревни и садовых обществ, бежал от людей, но почему-то в сторону города. Может быть, рожденный в зоопарке, он бежал в Глазов, чтобы прокричать нам с площади Свободы о воле?» – задается вопросом о цели побега Тронин.

Декабристом павлина назвали далеко не из-за твердо поставленной политической позиции и стремления к свободе. Причиной стал первый побег Павлентия в холодном и ветреном декабре 2022 года. В тот морозный месяц Декабрист был не один – за ним следовала его верная жена Паша.

«И морозы были, и метель, но была и воля. Вернулась парочка только только через пять суток - с капельками крови на лапках», – сообщил Вениамин.

Первый неудачный побег лишил Декабриста возможности летать – птице подрезали правое крыло. Но разве это могло сломить волю Павлентия к свободе? Нет! И он вновь ударился в бега.

К сожалению, вторая попытка беглеца закончилась трагично – горячее сердце бравой птицы остановилось от когтей лисы на поле между Безвилем и Азамаем. О реакции жены героя не сообщается, но рискнем предположить, что пропажа супруга резко сказалась на ней. Еще 1 мая, в день пропажи, по словам Тронина, верная спутница Декабриста Паша «ревмя ревела».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лоси гуляли на Малиновой горе в Ижевске

Медучреждения Удмуртии перевели в режим повышенной готовности на случай эпидемии кори

52-летний житель Ижевска отравился собранными в лесу сморчками