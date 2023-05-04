Пенсионерку сбили на тротуаре на Пушкинской улице в Ижевске

Женщина получила травмы. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

4 мая, в 10:00 на тротуаре на Пушкинской улице в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Мужчина 1973 года рождения за рулем грузового рефрижератора сбил женщину 1959 года рождения. В ведомстве отметили, что водитель двигался задним ходом. При этом он не убедился в безопасности движения по пешеходной зоне.

В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована. По факту происшествия проводится проверка.

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