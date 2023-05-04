Продавец магазина украла деньги с банковской карты 46-летней жительницы Ижевска

Возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ГРАЧЕВ

46-летняя жительница Ижевска обратилась в полицию и сообщила о краже денег с ее банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевшая рассказала, что потеряла карту и в конце апреля заметила, что с ее счета списали 3 тысячи рублей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить подозреваемую – ей оказалась 44-летняя продавец магазина. Женщина созналась, что нашла чужую карточку и расплатилась ей за покупки.

Возбуждено уголовное дело по части три статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Продавцу грозит до шести лет лишения свободы.

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