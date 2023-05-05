С начала сезона клещи покусали более 1,8 тысяч жителей Удмуртии

Зараженность клещей энцефалитом пока относительно невелика
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
1861 житель Удмуртии пострадал от присасывания клещей с начала сезона. В числе укушенных 391 ребенок до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора. Данные приводятся на 4 мая.
Рекордсменами по обращаемости стали Ижевск (961 человек), Воткинск (106 человек), а также районы – Увинский (70 человек), Малопургинский (49 человек), Завьяловский (48 человек) и Сарапульский (40 человек).
На исследование передали не всех клещей. Из 1350 паразитов, исследованных на возбудитель энцефалита, заразными оказались всего 9. Возбудитель клещевого боррелиоза был обнаружен в 329 случаях из 1055. Также в 2 из 776 случаях удалось обнаружить анаплазмы и в 57 случаях из 776 – эрлихии.
У 5 укушенных были подозрения на клещевой энцефалит и у 9 – на боррелиоз.
Отметим, что вакцинация против клещевого вирусного энцефалита еще не закончилась.
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