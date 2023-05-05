Прокат лодок и катамаранов открылся в Ижевске

Открылся лодочный прокат в Ижевске. Фото: Анастасия Захарова

Лодочная станция на набережной Ижевского пруда начала свою работу в новом сезоне. Многие горожане уже воспользовались возможностью и отправились в водное мини-путешествие.

В аренду можно взять 4-местный катамаран – полчаса обойдутся вам в 400 рублей, а час – в 600 рублей. При этом за каждые просроченные 10 минут придется заплатить дополнительные 150 рублей. Также при желании можно арендовать катамаран на два человека (+ ребенок до 4 лет). В этом случае за полчаса водной прогулки горожане заплатят 300 рублей, а за час – 500 рублей. Штрафные 10 минут обойдутся в 100 рублей.

Желающим прокатиться на лодке за полчаса придется заплатить 300 рублей, за час – 500 рублей, а за просроченные 10 минут – еще 100 рублей. Отметим, что в лодке могут поместиться до 5 человек.

Фото: Анастасия Захарова

График работы остается прежним – с 9:00 до 21:00 (00:00). Закрытие проката зависит от числа посетителей и погодных условий.

«Люди идут кататься, мы работаем. Продолжительное время никто не подходит на кассу - прокат закрывается», – сообщили в организации.

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