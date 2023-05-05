Средняя зарплата врачей и научных сотрудников в Удмуртии превысила 73 тысячи рублей

Наиболее высокие зарплаты в Удмуртии у медиков и научных сотрудников Фото: Мария Бакланова

Среднемесячная зарплата в Удмуртии за 2022 год составила 37 035 рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

Согласно анализу специалистов, самый высокий заработок в регионе у научных сотрудников и медиков – 74 795 и 73 224 рублей соответственно. За ними следуют средний медицинский персонал с зарплатой в 37 174 рублей и работники учреждений общего образования, которые в среднем получают 36 783 рублей. Замыкают список младший медперсонал и сотрудники учреждений культуры – 33 793 и 33 750 рублей соответственно.

При этом наибольшее число персонала отмечено в образовательных организациях. В этой сфере работают 58 560 сотрудников. В медицинских организациях трудятся 30 453 жителей региона. А вот меньше всего работников отметили в сфере науки – всего лишь 439 человек.

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