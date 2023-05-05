В Удмуртии за падение пациента в шахту лифта осудили санитарку интерната

Приговор не вступил в законную силу Фото: Амир Закиров

По обвинению в убийстве по неосторожности осудили санитарку Алнашского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Трагедия произошла в мае 2022 года. Женщина перевозила пациента в коляске со второго этажа на первый – для этого она хотела воспользоваться лифтом. Однако обвиняемая не проверила, поднялась ли платформа лифта на этаж и, двигаясь спиной, зашла в шахту. В результате санитарка и пациент, за коляску которого она держалась, упали в шахту. От полученных при падении травм мужчина скончался.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил к 4 месяцам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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